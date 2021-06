Sécurité routière - Cannabis au volant, l’OFSP remet en cause les valeurs limites

C’est un secret de polichinelle: nombre de personnes privilégient le joint à la bière, en rentrant chez elles après une journée de travail. Le cannabis est la drogue la plus consommée en Suisse, juste après l’alcool. Selon l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), un tiers des Suisses a déjà consommé au moins une fois du cannabis: 8% de la population a eu recours à ce stupéfiant au cours de l’année précédente et 4% durant le mois précédent, rapporte ce jeudi « Blick ».

Le journal alémanique rappelle que les autorités ont une certaine tolérance en ce qui concerne l’alcool. Pour les usagers de la route, le taux limite a ainsi été fixé à 0,5‰ (et à 0,1 ‰ pour les apprentis conducteurs, les profs d’auto-école, les chauffeurs professionnels et les accompagnateurs). En revanche, comme le cannabis est considéré comme une drogue illégale, la tolérance zéro est de mise. Dans les faits, la valeur limite en THC a été fixée à 1,5 ng/mL, soit juste au seuil du détectable.

Tolérance zéro pour le cannabis

Selon «Blick», le problème réside dans le fait qu’il existe des données concrètes pour l’alcool, déterminant à partir de quand une personne n’est plus apte à conduire. Pour le cannabis, non: chaque consommateur réagit différemment à la substance, et il ignore quel est son taux de THC. Le sport et les régimes influencent par ailleurs le taux de THC dans le sang des personnes testées. En Suisse, une personne contrôlée positive au THC encourt un retrait de permis d’au moins trois mois. Les frais, eux, varient énormément d’un cas à un autre.