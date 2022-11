Vaud: La police saisit dix kilos de weed prête à la vente et des milliers de plants 

Un dispositif de surveillance a permis de démanteler un trafic de marijuana dans la région de Chexbres et Vevey. Trois personnes suspectées d’être impliquées ont été identifiées. Les recherches se sont ensuite tournées vers six appartements et un local dans l’Est vaudois. Lors des perquisitions effectuées entre lundi et mercredi, la police a découvert, dans quatre des six appartements, plus de dix kilos de marijuana prête à la vente, des serres de culture indoor, du matériel pour le conditionnement et plus de 1500 plants de cannabis. La plantation, la drogue ainsi que tout le matériel ont été saisis et détruits. L’équipement a été évacué par camions avec l’aide de service communal.