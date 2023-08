Cannabis: Le marché du CBD s’effondre en Suisse

Les producteurs jettent l’éponge

Comme nous l’apprend un article du «Temps», de nombreux vendeurs de CBD ont été contraints de fermer boutique. En cause? Une concurrence en provenance de l’étranger, notamment de l’Italie, qui propose des produits meilleur marché. Et des normes toujours plus strictes: en avril dernier, les autorités ont décidé d’interdire le HHC, une substance proche du cannabis. De plus, la production du pollen de CBD nécessite un investissement important en sécurité. Marc*, agriculteur, a cessé de cultiver des plants de chanvre: «On s’est fait ramasser un quart de nos plants, il aurait fallu mettre des barrières partout pour continuer.»