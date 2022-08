Espagne : Cannabis: plus d’un millier d’investisseurs portent plainte pour escroquerie

Plus d’un millier d’Espagnols ont porté plainte pour «escroquerie» contre une société qui proposait d’investir dans du cannabis thérapeutique et dont les agissements auraient fait de très nombreuses victimes à travers le monde, y compris en France, a-t-on appris lundi de sources concordantes. Cette plainte collective, visant une société baptisée JuicyFields, porte sur des faits présumés d’«escroquerie», de «détournements de fonds» et de «blanchiment d’argent», a indiqué Me Norberto Martinez, avocat du cabinet Martínez-Blanco, à l'origine de cette procédure.