À Cannes, les bonnes adresses à quelques pas des marches du Palais

La 75e édition du Festival de Cannes bat son plein. Depuis mardi, les stars paradent sur le tapis rouge et les festivaliers courent aux projections. En marge de la grand-messe du septième art, qui ne dure que 12 jours, la ville du Midi de la France s’avère une charmante destination de vacances. À quelques pas du Palais des festivals et de ses célèbres marches, les bonnes adresses abondent. En voici quelques-unes.

Astoux et Brun

C’est une institution. Astoux et Brun est une brasserie spécialisée dans le poisson et les fruits de mer. Elle a été fondée en 1953 et conserve son authenticité. La clientèle s’y presse pour déguster d’alléchants plateaux garnis et trinquer joyeusement. Selon l’heure à laquelle on s’y rend, il est difficile de trouver une table libre: l’établissement ne prend pas de réservation.