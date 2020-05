Cinéma

Cannes et Venise lancent un festival virtuel

Vingt grands festivals de cinéma vont participer à un événement en ligne. Les internautes pourront voir gratuitement des films sur YouTube.

Le festival «We Are One: A Global Film Festival» (nous sommes un: un festival mondial du film) se tiendra du 29 mai au 7 juin en ligne et proposera des longs métrages, des courts métrages, des documentaires, de la musique et des tables rondes virtuelles. Le programme exact n'est pas encore connu. Les organisateurs ont indiqué que le contenu serait un mélange de films nouveaux et anciens.