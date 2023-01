Verbier (VS): Canons à neige vandalisés: «le début d’une offensive»

Impact écologique certain

Le bilan écologique des canons à neige s’améliore certes, mais reste non négligeable, selon la RTS. Les hydrologues assurent qu’il s’agit d’une opération nulle au niveau de la consommation d’eau, puisqu’elle est rendue à la nature dès la fonte, mais concèdent qu’il est préférable qu’elle soit prélevée dans des bassins prévus à cet effet plutôt que dans les rivières, déjà à la limite. L’électricité utilisée, cependant, est conséquente. Les canons qu’on retrouve dans les Alpes vaudoises et à Gstaad consomment l’équivalent de la production d’une éolienne pendant un an. À Verbier, cela représente 14% de la consommation électrique de la station. Et si les installations deviennent de moins en moins gourmandes, elles se multiplient, augmentant au final la quantité de courant nécessaire. En Valais, l’enneigement artificiel représentait en 2019 40% des pistes.