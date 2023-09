Canton d’Argovie: Hero licencie massivement dans son département confiture

Une multitude de produits outre la confiture

Le groupe alimentaire Hero a été fondé il y a 137 ans. Depuis 2003, il appartient quasi à 100% à la famille allemande Oetker. Il est dirigé par le Néerlandais Rob Versloot. Hero emploie 220 personnes en Suisse, et près de 4000 dans une trentaine de pays. Ses produits comprenaient initialement des conserves de fruits et légumes, notamment ses fameuses confitures. L’entreprise a ensuite élargi sa gamme, avec la viande en conserve dès 1917, les tomates en boîte dès 1933, les raviolis en boîte dès 1948, les röstis et les pâtes alimentaires dès 1987. Hero s’est aussi lancé dans la production de repas et d’aliments pour bébés avec notamment la marque Galactina ainsi que de nombreux produits pour le petit-déjeuner, comme les pâtes à tartiner aux noisettes et au cacao, des boissons au lait ou encore des barres de céréales.