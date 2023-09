Canton d’Argovie: Le PLR veut lister l’origine des criminels dans les statistiques

À l’heure actuelle, aucune information concernant l’origine des délinquants ou la nature précise des délits n’est inscrite dans les statistiques cantonales sur la criminalité. Les seules distinctions établies entre les différents auteurs résident dans les mentions «étranger» ou «Suisse» et «homme» ou «femme», rapporte l’«Aargauer Zeitung». Par ailleurs, la nationalité des délinquants n’est mentionnée qu’en cas d’«intérêt public» dans les communications de la police.

Des statistiques détaillées au niveau fédéral

Au niveau fédéral, l’idée a déjà été portée deux fois devant le Parlement, en 2006 et 2012, par des élus UDC. Mais elle n’avait pas obtenu l’approbation du Conseil fédéral ni d’une majorité des Chambres. Toutefois, depuis 2020, l’Office fédéral de la statistique publie sur son site des tableaux détaillés sur la nationalité des personnes condamnées pour avoir enfreint la loi sur la circulation routière (LCR), la loi sur les stupéfiants (LStup) et la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI). Il existe aussi des listes de la nationalité des personnes condamnées pour un crime ou un délit du Code pénal en général, sans distinction du type de délit.