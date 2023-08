Canton d’Argovie: Une patiente se voit refuser une opération pour mauvaise entente

Souffrant de douleurs au poignet depuis plus d’un an, Valentina dit vivre un «calvaire». Raison pour laquelle cette éducatrice de la petite enfance a consulté plusieurs médecins pour un traitement. En vain, les douleurs persistent. Dans une clinique, une praticienne lui découvre enfin un ganglion. Bonne nouvelle: une opération fera disparaître le problème.

Relation «pas optimale»

Consternation pour Valentina qui n’y comprend rien. «J’ai toujours été très polie et je veux tout simplement que quelqu’un m’aide et que les douleurs disparaissent enfin», insiste-t-elle. Sa mère ajoute que sa fille est très timide et a pris la nouvelle «personnellement». Les deux femmes assurent n’avoir pas eu d’explication détaillée à ce refus. «Mais après cette lettre, je n’ai pas voulu non plus avoir de contact avec elle», souligne la jeune femme. Qui est à la recherche d’un nouveau médecin désormais. «Elle devra probablement supporter les douleurs pendant encore quelques semaines», soupire sa mère.