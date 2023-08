Canton de Berne: Drôle de remplaçant pour un panneau de localité volé

Non. Vous n’avez pas la berlue. En arrivant de Wynigen pour se rendre à Schmidigen (commune de Walterswil) (BE), à l’entrée de la ville, sur le côté droit de la route, il y a un panneau blanc avec l’inscription «Sans nom car volé». Et ce n’est pas un vulgaire autocollant placardé pour faire un gag… mais un vrai morceau de métal.