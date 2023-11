Canton de Berne: Plaintes contre les cloches de vache: des villageois se rebiffent

Deux couples qui se sont installées récemment à Aarwangen (BE) ont déposé des plaintes contre le bruit des cloches de vache. Comme un peu partout à la campagne, le tintement des sonnailles, des clarines ou des toupins fait partie intégrante du paysage sonore de la localité qui compte près de 5000 âmes. De nombreux habitants en ont apparemment marre, eux, qu’on s’attaque à ce genre de tradition. Ils ont créé un mouvement pro cloches de vaches, nous apprend ce mercredi la SRF.

Le succès a rapidement été au rendez-vous. Pas moins de 1100 personnes ont signé une initiative communale qui vise à préserver non seulement les cloches de vaches, mais aussi celles des églises. «Ça va bien au-delà de la question des cloches. Il s’agit de défendre la manière dont nous, Suisses, voulons vivre, entretenir et préserver la culture et la tradition de notre pays», déclare Andreas Baumann, président du comité d’initiative, au média alémanique.