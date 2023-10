Canton de Berne: Un blessé grave dans une bagarre à Bienne

La dispute a démarré devant le Palais des Congrès à Bienne (BE).

La police a dû intervenir dans un bar jeudi 12 octobre vers 23h15 à la rue Centrale, à Bienne (BE). Les secours ont trouvé sur place un homme de 23 ans grièvement blessé qui a été transporté à l’hôpital. Il souffrait d’une blessure provoquée par un objet coupant, a précisé la police bernoise.

Un participant présumé à la bagarre a pu être appréhendé à l’intérieur du bar sous la menace d’une arme. L’homme de 22 ans a été amené au poste de police pour de plus amples clarifications et se trouve actuellement en détention provisoire. Selon les éléments actuels, la bagarre a éclaté entre les deux hommes devant le Palais des Congrès et s’est prolongée dans l’établissement public. Une enquête a été ouverte.