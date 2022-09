Votations 25 septembre à Berne: enjeux du droit de vote à 16 ans

Mai 2022, les habitants du canton de Zurich ont voté, ils ont dit non. Septembre 2021, ceux du canton d’Uri ont voté, ils ont dit non. Février 2020: Neuchâtel, même chose. Ajoutons-y le Parlement du canton de Lucerne, celui du canton de Vaud , celui du canton du Jura. Non, non, encore non. Qu’à cela ne tienne: les partisans du droit de vote à 16 ans n’en démordent pas. Le 25 septembre, une nouvelle tentative aura lieu dans le canton de Berne, où les électeurs diront s’ils suivent leur Parlement cantonal qui, lui, a voté pour, par 90 voix contre 58.