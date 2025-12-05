En novembre, 46 arnaques aux faux policiers ont été signalées dans le canton. Neuf ont abouti, causant d’importants vols. Plusieurs suspects ont été arrêtés.

Canton de Fribourg : Arnaques aux faux policiers: 30'000 francs et des bijoux dérobés

Les malfrats se font passer pour des agents de police. 20min/Matthias Spicher

Les escroqueries aux faux policiers ont fortement augmenté en novembre dans le canton de Fribourg. La police a recensé 46 cas, dont neuf ont permis aux escrocs de dérober plus de 30'000 francs en espèces et de nombreux bijoux.

Six personnes ont été interpellées en flagrant délit, trois autres ont été arrêtées après enquête. Un mineur domicilié dans le canton figure parmi eux. Les autres suspects sont majoritairement étrangers, six vivant en France.

Les districts de la Sarine et de la Gruyère sont particulièrement touchés. Les victimes sont souvent des femmes âgées vivant seules. Le mode opératoire reste le même: un appel prétexte une urgence, puis un complice vient récupérer les biens. La police appelle à la vigilance et rappelle de signaler tout appel suspect au 117.