Canton de Fribourg: Avez-vous vu cette adolescente?

Joséphine B., née le 27.03.2006, et domiciliée à Villars-sur-Glâne (FR), a été vue pour la dernière fois mardi à Fribourg, à proximité du sentier Guillaume-Ritter, vers 9h00. La police cantonale fribourgeoise lance un appel à témoins pour tenter de la retrouver.

Cette adolescente de 17 ans mesure 1m75, et de corpulence moyenne, a de longs cheveux châtains. Elle est vêtue d’un pull vert et d’un jean’s bleu. Elle parle français, détaillent les forces de l’ordre dans un communiqué. Il est demandé à toute personne ayant des renseignements sur la mineure disparue d’appeler la police au 026 347 01 17 ou de contacter le poste de police le plus proche.