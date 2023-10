Canton de Fribourg: Course-poursuite entre un jeune de 20 ans et la police

Plusieurs patrouilles ont alors été engagées afin d’interpeller le fuyard qui roulait en plus sans plaque d’immatriculation. Durant sa course, il a forcé deux barrages routiers mis en place à Villarbeney et Bulle, mettant ainsi plusieurs agents en danger. Un policier a ainsi dû s’écarter sur le côté pour éviter d’être

percuté par la voiture. Par chance, personne n’a été blessé.