Canton de Fribourg: Déscolarisé à 6 ans: «Il croit qu’il est un monstre»

«Ce n’est pas un enfant de chœur, c’est vrai, il a de la rage en lui, son comportement pose problème. Mais ce n’est pas une raison pour l’ostraciser ainsi!» Pour Saad*, ces derniers mois ont été très difficiles à vivre. Son fils de six ans seulement, agressif en classe, a été expulsé de son établissement, après des avertissements et malgré un suivi psy. Le début d’un calvaire pour l’enfant, finalement diagnostiqué hyperactif.

L’école fribourgeoise, en lien avec tout un réseau, intervient normalement dans ce genre de cas pour trouver une solution de suivi à l’enfant – c’est une obligation légale. «Il a été décidé qu’il irait au Centre thérapeutique de jour (CTJ), ça semblait adapté, poursuit Saad. Mais le centre est plein. Depuis janvier, il est donc resté à la maison en attendant de sortir de la liste d’attente. J’ai dû lui faire l’école moi-même, mais je n’en ai pas les compétences, et je suis seul avec la garde, je ne peux pas travailler.» En outre, le garçon a subi un fort harcèlement des enfants du quartier, traité de «bon à rien», se désole son papa. «Il a intégré ces insultes, et dit de lui même qu’il est un monstre. Laisser un enfant sans solution ainsi ne devrait pas arriver.»

Contacté, le Canton confirme l’obligation d’une scolarisation adaptée pour tous les enfants, mais explique que cette situation est très complexe et implique un réseau d’interlocuteurs large et divers. C’est par ce biais que le CTJ a été sollicité, mais son directeur, Guillermo Valenzuela, confirme un problème de places et une liste d’attente «conséquente» ces derniers mois. «Nous ne pouvons pas accueillir toutes les demandes, et il n’y a pas d’alternative dans le canton pour une offre à la fois scolaire et thérapeutique».