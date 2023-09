Fribourg: Transport scolaire: communes dans l’illégalité et à leur insu

«C’est grave! Nous sommes en septembre, et nous n’avons aucune information de la part du canton. On ne sait pas quoi faire alors que nous sommes en train d’établir les budgets», dénonce dans «La Liberté» Yves Blanc, élu responsable des écoles à Estavayer-le-Lac. Une vingtaine de communes sont concernées par ce changement. «C’est inacceptable de n’avoir aucune information officielle… Je comprends le but de la démarche mais au moins qu’on nous avise», fulmine Jacques Dumas, syndic de Vuisternens-devant-Romont. «C’est d’autant plus embêtant qu’une dizaine de nos élèves sont concernés, car ils sont transportés en bus de ligne TPF jusqu’à La Roche. Il y a quatre trajets par jour, on peut imaginer un investissement de 40 000 francs par année, c’est énorme pour une commune comme la nôtre», proteste Anne-Blanche Dias, conseillère communale à Val-de-Charmey.