Accident de la circulation à Courtepin: un mort et cinq blessés

Vendredi soir, vers 22h30, un automobiliste de 24 ans qui circulait de Pensier en direction de Courtepin (FR) a dévié sur la voie opposée dans un léger virage à gauche et a heurté frontalement une voiture et une scootériste qui venaient en sens inverse. La scootériste âgée de 28 ans est décédée sur place, des suites de la violence du choc.

Âgé de 53 ans, le conducteur de l’autre voiture, qui a dû être désincarcéré, était accompagné de deux femmes de 58 et 80 ans. Le conducteur de 24 ans était, lui, accompagné d’une femme du même âge que lui. Grièvement blessés, ils ont tous été transportés dans des hôpitaux de la région et de Berne. L’intervention de deux hélicoptères de la REGA, de plusieurs ambulances de Fribourg, Morat et Berne ont été nécessaires pour prendre en charge les cinq blessés.