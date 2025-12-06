Accident mortel à Fiaugères: un jeune homme perd la vie et trois autres sont blessés

Un homme de 20 ans a perdu la vie samedi matin à la suite d'une sortie de route entre Oron et Bulle. Trois autres personnes, âgées de 20 à 29 ans, ont été blessées.

Police cantonale Fribourg

La police a été informée à 5h10 samedi matin qu'un grave accident de la route était survenu à Fiaugères, dans le canton de Fribourg. Rapidement dépêchées sur les lieux, les patrouilles de police ont porté secours aux occupants du véhicule impliqué. Malgré une tentative de réanimation, un passager de 20 ans est décédé sur place, précise samedi la police.

Plusieurs ambulances et le SMUR ont été engagés et ont pris en charge les occupants blessés, à savoir deux hommes de 23 et 29 ans, ainsi qu’une femme de 20 ans. Ils ont tous trois été hospitalisés. D’après les premiers éléments recueillis par la police, le véhicule circulait d’Oron en direction de Bulle. À l’entrée du village de Fiaugères, dans une légère courbe à gauche, il s’est déporté sur la droite et a heurté plusieurs obstacles ainsi qu’un abribus. Il a ensuite fait plusieurs tonneaux avant de s’immobiliser.

Les circonstances exactes de cet accident ne sont pour l’heure pas connues. L'enquête suit son cours. La route cantonale a été fermée à la circulation pour les besoins de l’intervention.