Canton de Neuchâtel: Laurent Kurth tire sa révérence

A l’Exécutif neuchâtelois depuis octobre 2012, le socialiste Laurent Kurth a présidé à trois reprises le gouvernement. Sa dernière présidence s’est achevée en mai dernier. Le socialiste a décidé de passer le témoin en février prochain. «Au sein du département des finances et de la santé, de nombreux projets sont soit dans une phase de relative stabilité, soit à l’aube de nouvelles étapes de transformation nécessitant un engagement de moyen et long terme», écrit le Chaux-de-Fonnier avant d’estimer que le moment est venu d’envisager la fin de son mandat et une étape de renouvellement dans la composition du gouvernement neuchâtelois.