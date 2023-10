Canton de Neuchâtel: Le Doubs est de nouveau navigable

Alors que la saison s’étend habituellement d’avril à octobre, l’exploitant de la flotte tentera de jouer les prolongations. «On y va au jour le jour, selon la fréquentation et la météo. Notre site Internet est actualisé chaque jour», a indiqué une collaboratrice de la «Navigation sur le lac des Brenets» à «Arcinfo». En 2023, la compagnie a dû rester à quai une bonne partie de l’été et de l’automne. La navigation n’a été possible que pendant quinze semaines, principalement au printemps. Même si les conditions atmosphériques le permettaient, les croisières cesseront à la mi-novembre. Les bateaux doivent, en effet, être sortis de l’eau et les embarcadères et autres infrastructures démontés avant le gel.