Canton de Neuchâtel: Le patron inconscient risquait la vie de ses ouvriers

Deux jours après l’injonction de l’assurance-accidents, un homme a passé à travers le toit en marchant sur une plaque qui a cédé sous son poids. Sans casque et sans baudrier d’attache, le malheureux a fait une chute de 8 m avant de rebondir sur une poutre et de s’écraser au sol encore 1,50 m plus bas.

Maquiller la chute

En attendant l’ambulance qui devait emmener son ouvrier en vie mais grièvement blessé, le patron de chantier lui avait répété en boucle qu’il devait dire à la police qu’il était tombé de l’échafaudage et non du toit. L’entrepreneur avait tenté également d’effacer les taches de sang à l’endroit de la chute.

Polytraumatisé et souffrant de multiples fractures l’ouvrier est resté en incapacité de travail complète pendant huit mois. Son boss, lui, a été condamné pour lésions corporelles graves et mise en danger de la vie et de l’intégrité corporelle, ainsi qu’à 60 jours-amende à 100 francs avec sursis pendant deux ans, assortis d’une amende 1200 francs. Il devra, en outre, régler les frais de la cause arrêtés à 2613 fr. 40 et verser une indemnité de 2844 fr. 10 à son employé.