Canton de Neuchâtel: Les personnes en situation de handicap sondées pour mieux cibler les besoins

Le Canton de Neuchâtel lance une large enquête auprès des personnes vivant avec un handicap. L’objectif est de connaître les expériences, les besoins et les aspirations des personnes concernées notamment sur les questions de logement, d’activités en journée et de recours à des prestations à domicile.

Le Département de l’emploi et de la cohésion sociale souhaite intégrer aux travaux de planification de l’offre de prestations le point de vue des personnes vivant avec un handicap, en situation d’addiction, avec des problématiques psychiques ou en grande précarité sociale. Pour ce faire, le service d’accompagnement et d’hébergement de l’adulte a préparé une enquête, qui se veut aussi accessible que possible.