Canton de Neuchâtel: On mettra un quart d’heure pour rallier Littoral et Montagnes en train

Réunis à Neuchâtel jeudi, des responsables des CFF, du canton de Neuchâtel et de la Confédération ont dévoilé les grandes lignes du projet appelé à révolutionner le réseau ferroviaire neuchâtelois. Grâce à la création d’une liaison directe entre le chef-lieu et la métropole horlogère, le haut et le bas ne seront plus qu’à quinze minutes de distance, contre 28 minutes actuellement. «Il s’agit d’un projet d’importance fondamentale pour le canton, l’arc jurassien et la Suisse occidentale», a rappelé Laurent Favre, le chef du Département du développement territorial et de l’environnement neuchâtelois.