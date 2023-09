Canton de Neuchâtel: On votera pour désigner le successeur de Laurent Kurth

«J’ai ma chance et enfin elle arrive. J’ai été député. Je connais le Château et les gens qui y travaillent. Je me sentirai à l’aise», a déclaré Jean-Luc Pieren à la radio neuchâteloise. En cas d’élection, il entend «rassurer la population sur la bonne marche des institutions, lui dire que tout va et faire en sorte que chaque citoyen puisse être entendu.» Les autres éventuels prétendants à la succession de Laurent Kurth ont jusqu’au 2 octobre pour déposer leur candidature.