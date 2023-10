Neuchâtel: Peine abaissée pour un pédophile qui se soigne

Image of young man using laptop computer at home indoors at night. Looking at laptop display.

A l’heure d’alléger la peine infligée à celui qui était notamment condamné pour avoir téléchargé, entre 2008 et 2022, des fichiers pédo-pornographiques mettant en scène des ados entre 13 et 16 ans, le procureur Fabrice Haag a tenu compte de l’honnêteté du prévenu qui n’avait pas hésité à dénoncer lui-même des faits d’attouchements sexuels qu’il avait commis au Pérou et en France, il y a respectivement plus de 14 et 6 ans. Le représentant du Ministère public a également relevé que le trentenaire n’était pas dans le déni par rapport aux faits reprochés et qu’il ne remettait pas en cause sa condamnation. Mais l’enseignant estimait que «la peine et la durée du sursis étaient trop longues et trop sévères au vu de son parcours.» Le représentant du Ministère public a également retenu que l’homme suit une thérapie qui semble porter ses fruits, puisqu’«il n’y a pas d’indice concret de commission de nouveaux actes délictueux.»