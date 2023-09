Neuchâtel: Les exploitations sinistrées par la tornade aidées

Cent ans pour s’en remettre

Après la tempête et vu la succession des étés chauds et secs des dernières années, la prolifération des bostryches semble inéluctable. De nombreux épicéas vont dès lors naturellement dépérir, indépendamment de l’assainissement ou non des surfaces impactées. S’il faudra au moins un siècle à la forêt pour retrouver son lustre d’antan, son visage sera différent selon Pierre Alfter, l’ingénieur forestier cantonal. Une partie des résineux des forêts du Haut du canton dépériront et laisseront leur place à des feuillus plus résilients. L’impact de la tempête ne fera qu’accentuer cette transition prévue et accompagnée par l’homme.