Viols présumés: l’image du chocolatier Läderach encore ternie

Accusée de mentir

D’après l’ancienne élève, les responsables de l’école, y compris le directeur, Jürg Läderach, avaient été mis au courant du viol qu’elle a subi, mais n’ont rien entrepris. Le principal intéressé continue de contester ces reproches et dit ne jamais avoir eu vent de tels actes. Ce viol présumé pourrait avoir des suites judiciaires même s’il s’est produit il y a plus de vingt ans. L’homme accusé n’enseigne plus. Son avocat a fait savoir que cette histoire n’était pas crédible et qu’il n’existait de toute manière aucune preuve.