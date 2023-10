Des voleurs campent avec 100’000 frs dans un champ en Thurgovie

Bien qu’elle n’était pas banale, leur planque n’a pas suffi à déjouer le flair des policiers. En effet, trois cambrioleurs roumains âgés de 23, 24 et 27 ans ont été arrêtés alors qu’ils se cachaient avec leur butin sous une tente au milieu d’un champ de maïs, à Unterohringen (ZH).

La police cantonale thurgovienne, qui opérait avec la police zurichoise, était sur la piste des trois voleurs après plusieurs cambriolages commis entre le 19 et le 24 septembre dans des établissements commerciaux du canton. Une enquête approfondie l’a menée jusqu’au champ où les malfrats avaient établi leur campement, fait-elle savoir dans un communiqué.

Des appareils électroniques, des objets de valeur et plus de 100’000 francs en espèces ont été saisis à proximité immédiate du lieu et sous la tente.