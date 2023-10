Vaud: Concilier travail et vie privée, les entreprises s’y attaquent

Quelque 700 sociétés ont répondu à une enquête menée par Pro Familia Suisse et le Bureau de l’égalité. Pour 71% d’entre elles, la conciliation vie professionnelle et vie privée est une priorité.

La grande majorité des firmes sondées disent adapter les horaires de leurs réunions à ceux de la prise en charge des enfants. Pexels

Pro Familia Suisse et le Bureau vaudois de l’égalité ont mené une enquête sur la conciliation vie professionnelle et vie privée/familiale au sein des entreprises vaudoises. La thématique est une priorité pour 71% sur les quelques 700 sociétés répondantes (40’000 sont présentes dans le canton).

Environ trois quarts des entreprises (72%) indiquent avoir pris des mesures pour améliorer cette conciliation au cours des cinq dernières années. Celles qui ont donné suite au questionnaire sont majoritairement des petites entreprises privées de moins 10 personnes et dont les secteurs d’activités sont variés. «Un bon taux de réponse», a déclaré vendredi la conseillère d’Etat chargée de l’Economie, Isabelle Moret, à nos confrères du «Temps».

Télétravail et congé maternité

La très grande majorité des sociétés (89%) proposent une diminution du taux d’occupation de leur personnel. Presque toutes (98%) acceptent que leurs employés augmentent leur taux d’occupation après une diminution de

celui-ci. La grande majorité des firmes sondées (72%) disent adapter les horaires de leurs réunions à ceux de la prise en charge des enfants et tient compte des exigences familiales dans la planification des vacances du personnel (87%).

En revanche, plus de la moitié des entreprises (56%) ne permettent pas plus d’un jour de télétravail par semaine. Néanmoins, plus de trois quarts (78%) donnent la possibilité à leurs employées de prendre un congé maternité plus long que les 98 jours prévus par la loi fédérale.

La taille de la structure joue aussi un rôle

En outre, l’étude démontre que plus la proportion de femmes dans l’entreprise est importante, plus la conciliation vie professionnelle et vie privée est une priorité. Pour 55% des entreprises, une surreprésentation masculine demeure, et dans 23% des cas une surreprésentation féminine. Une large majorité (78%) permet aux employés d’occuper un poste avec fonction de responsable d’équipe ou de membre de la direction en travaillant à temps partiel.

Et la taille de la structure joue aussi un rôle. Mais contrairement à aux idées reçues, les grandes entreprises n’offrent pas systématiquement de meilleures conditions que les petites et moyennes (PME), note l’enquête.

Parmi les mesures politiques qui devraient être adoptées pour faciliter la conciliation vie professionnelle et vie privée/familiale, l’enquête rapporte que les solutions de garde pour les enfants constituent une préoccupation majeure. Les congés parentaux, la flexibilisation du travail et l’allègement des réglementations, qui passe notamment par un dialogue entre employé et employeur, sont tout eux aussi importants.