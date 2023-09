Vaud: l'impôt cantonal baissera trois ans de suite

Vaudoises, Vaudois: vous devriez payer moins d’impôts en 2024. Et encore un peu moins en 2025. Et, si vous avez un peu de fortune, encore une fleur vous sera faite en 2026. C’est en tout cas la voie que veut suivre le Conseil d’État vaudois et la proposition qu’il fait au Grand Conseil ce jeudi. Il a été poussé à surenchérir par la droite. En juillet, il avait présenté une version plus modeste. Aujourd’hui, c’est une voie un peu plus généreuse qu’il demande au parlement cantonal de voter.