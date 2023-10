Canton de Vaud: Michaël Buffat soupçonné à nouveau de violences conjugales

La femme du conseiller national vaudois et candidat UDC au Conseil des Etats Michaël Buffat serait récemment passée dans un centre vaudois pour victimes de violences conjugales alors que le couple traversait une séparation orageuse, affirme samedi matin Heidi.news , d’après la confirmation de quatre sources qui souhaitent rester anonymes. Le site d’information s’est également procuré le procès-verbal de l’audition en 2016 devant la justice vaudoise d’une ex-compagne de Michaël Buffat, «qui fait état de coups à répétition et d’une menace avec une arme à feu lorsqu’elle a voulu le quitter». La justice vaudoise avait alors prononcé une ordonnance de non-entrée en matière car plus de trois mois s’étaient écoulés depuis les événements.

Contacté par nos confrères de «24 heures», le politicien se dit «sous le choc» et évoque des «rumeurs», tout en affirmant que son épouse n’a jamais séjourné dans le centre d’accueil des victimes de violences familiales à Lausanne, MalleyPrairie. Et concernant les faits évoqués à propos de son ancienne compagne, «la justice a tranché», argue-t-il. Plus tard dans la matinée, il annonçait avoir pris la décision de ne plus répondre aux médias sur ce sujet. Son parti a également réagi, disant prendre acte de son choix dans un bref communiqué de presse. «Nous ne minimisons pas les informations de cet article et devons prendre le temps de les analyser» a par la suite précisé le président de l’UDC Vaud, Kevin Grangier.