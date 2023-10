Canton de Vaud: Nouvelle opposition au parc éolien du Mollendruz

Le projet de parc éolien du Mollendruz, sur les crêtes du Jura vaudois, bat à nouveau de l’aile. Les demandes de permis de construire, mises à l’enquête publique jusqu’au 2 octobre ont en effet fait l’objet d’oppositions des associations de protection de la nature Pro Natura Vaud, Helvetia Nostra et Paysage Libre Vaud, annoncent ces dernières dans un communiqué commun.

Les associations estiment que les mesures de protection et compensation environnementales prévues «sont formulées de manière trop générale et ne répondent pas aux exigences posées par l’arrêt du Tribunal fédéral du 27 octobre 2022 concernant la procédure liée au Plan d’affectation intercommunal (PAI)».

Mesures de protection insuffisantes

«Les mesures de protection pour l’avifaune sont insuffisantes et le risque demeure que les éoliennes produisent une importante mortalité sur les oiseaux migrateurs», écrivent-elles. «La protection des chauves-souris nécessite aussi des systèmes d’arrêt automatique. Or, le dossier d’enquête ne contient pas d’information sur les technologies qui seront utilisées pour détecter leur présence», affirment-elles encore. Les emprises provisoires et les défrichements temporaires liés au projet ont par ailleurs massivement augmenté depuis la procédure d’affectation (PAI), dénoncent-elles.