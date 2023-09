Vaud: On lui coupe la route, il pète un câble

Pour faire payer une conductrice qui s’était rabattue trop lentement sur sa voie d’autoroute, entre Écublens et Morges, un automobiliste français a risqué le pire, le 11 septembre 2022. D’abord, il a fait des appels de phares à sa victime, s’est porté à sa hauteur et lui a fait des signes. Ensuite, il l’a dépassée par la droite et s’est rabattu devant elle, en freinant brusquement, et à plusieurs reprises. L’homme a continué son rodéo en lançant plusieurs objets sur le véhicule de la femme, avant de tenter de l’emboutir alors qu’elle le dépassait.