Hôpital Riviera-Chablais: Canton de Vaud trop peu coopératif et réactif, dit l’enquête parlementaire

Voilà près d’un an que la Commission d’enquête parlementaire vaudoise, outil exceptionnel, menait recherches et auditions pour faire toute la lumière sur la crise traversée par l’Hôpital Riviera-Chablais. Celle-ci était causée par un surcoût de construction et des charges en personnel plus importantes que budgétées. Ce mardi, son président Dylan Karlen en a présenté les conclusions et recommandations devant le Grand conseil.