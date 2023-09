Canton de Zoug: Agression au couteau et au marteau: un suspect interpellé

L’agresseur et la victime se connaissaient, selon la police zougoise (image d’illustration).

Un Suisse de 45 ans a été hospitalisé et opéré, dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, à la suite d’une altercation qui s’est déroulée dans la commune d’Unterägeri, dans le canton de Zoug. Plusieurs coups de couteau et de marteau lui avaient été portés dans le haut du corps et à la tête. L’agresseur présumé, un Suisse de 42 ans, a été arrêté par les forces d’intervention zougoises, peu après l’événement.