Canton de Zurich: Jeune de 13 ans à vélo heurté par une voiture

Mardi, vers 19 h 30, une collision s’est produite entre un automobiliste de 46 ans et un garçon de 13 ans qui voulait traverser la route à vélo. Le garçon a été grièvement blessé et a dû être conduit en ambulance à l’hôpital. Le déroulement exact de l’accident est clarifié par la police cantonale de Zurich et le Parquet de Winterthur/Unterland.