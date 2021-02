Valais : Canton désavoué pour avoir limité le nombre de fidèles aux messes

Réduire à dix les assemblées des célébrations religieuses était une «décision arbitraire», ont estimé les juges du Tribunal cantonal, saisi du dossier.

L’automne dernier, pour lutter contre la propagation du Covid-19, le Conseil d’État valaisan avait décidé que les messes et cultes ne pourraient pas accueillir plus de dix fidèles. Quelques-uns d’entre eux avaient contesté cette mesure en justice et le Tribunal cantonal vient de leur donner raison, rapporte «Le Nouvelliste». Un jugement qui, outre le fait que les frais d’avocats des recourants seront payés par le Canton, ne sera pas suivi d’effets puisque la jauge a, depuis, été augmentée à 50 personnes.