Canton du jura: De violents orages ont provoqué des dégâts 

Comme annoncé par MétéoSuisse, le canton du Jura a été frappé par un fort épisode orageux durant la soirée de jeudi. «Plusieurs inondations et des dommages à des toitures ont été annoncés à

Châtillon, Rossemaison, Courrendlin, Delémont – Courroux, et Vicques», a annoncé la police cantonale. En tout, plus de 150 cas de sinistre ont été dénombrés.