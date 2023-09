Canton d’Uri: Un gros bonnet de la drogue s’évapore avant son procès

Le destin d’un Uranais, accusé d’avoir mené un ample trafic de drogue entre 2015 et 2019, devait être scellé au cours de ces derniers jours. L’homme avait été arrêté en 2019 au terme d’une enquête de plus d’un an et demi. Durant cette période, il avait écoulé pour plus de 300’000 francs de différentes drogues.