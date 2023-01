Football: Cantona tacle Cristiano Ronaldo

«CR7 ne comprend pas que les choses ont changé. Il est revenu ici et United n’était plus le club qu’il avait quitté», a expliqué le King dans un entretien accordé au « Manchester Evening News » avant le derby remporté 2-1 par ManU face à City .

Avant d’enchaîner: «Il y a deux types de joueurs à la fin d’une carrière. Ceux qui veulent jouer toutes les rencontres parce qu’ils pensent qu’ils ont encore 25 piges. Et ceux qui comprennent qu’ils n’ont plus 25 ans et qu’ils sont là pour aider les jeunes. Ils sont conscients qu’ils ne peuvent plus disputer tous les matches.»

«La fin d’une carrière, c’est comme la mort»

Celui qui a raccroché ses crampons à 31 ans au sommet de son art prend comme exemple Ryan Giggs avec United, ou encore Zlatan Ibrahimovic et Paolo Maldini avec l’AC Milan. «Je pense que Ronaldo n’a pas réalisé – et il ne réalise toujours pas – qu’il n’a plus 25 printemps. Il est simplement plus âgé et, au lieu de se plaindre de ne pas jouer certains matches, il aurait dû accepter sa situation et se dire qu’il allait aider les jeunes.»