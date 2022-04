Suisse : Cantons ou Confédération: qui aura la main en cas de pandémie?

La Confédération et les cantons ne sont pas d’accord sur qui doit tenir les rênes lors d’une prochaine vague de coronavirus.

Pour le Conseil fédéral, une chose est claire. Avec le retour à une situation normale, la responsabilité principale de la lutte contre le coronavirus est à nouveau entre les mains des cantons. Il a donc élaboré un document de base définissant la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons durant la phase de transition jusqu’au printemps 2023 rapporte la «Schweiz am Wochenende». Il veut ainsi s’assurer que la Suisse est prête à faire face à une prochaine vague de pandémie, qui pourrait à nouveau déferler sur le pays dès l’automne. Selon la loi sur les épidémies, les cantons sont compétents pour ordonner des mesures et les coordonner entre eux, souligne le Conseil fédéral.