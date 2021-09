Social : Cantons romands en quête de familles d’accueil

Vaud, Genève, Valais et Neuchâtel unissent leurs forces pour chercher de nouvelles familles d'accueil avec hébergement.

Depuis mardi, les cantons de Vaud, Genève, Valais et Neuchâtel ont lancé conjointement un campagne de recrutement de familles d'accueil avec hébergement. L’objectif est de leur permettre de disposer d'un réseau renforcé et correspondant à leurs besoins, ont indiqué les autorités genevoises dans un communiqué mardi. L’appel s’adresse à toute personne (célibataire, couple ou famille) domiciliée dans l’un des quatre cantons romands.

La démarche se décline en trois volets et sera accompagnée d'une campagne digitale qui s'étendra sur plusieurs semaines. Un site Internet a été créé pour accéder aux informations utiles, voire solliciter un entretien avec un spécialiste du domaine. Une numéro d’appel, soit le 0800 888 111 , a aussi été mis en ligne afin de répondre aux éventuelles questions. Enfin, un flyer sera distribué sur l'ensemble du territoire des quatre cantons.

Les familles d'accueil offrent la possibilité «aux enfants et aux jeunes vivant des situations familiales délicates d'être intégrés dans un foyer sécurisant et bienveillant et dans un environnement socio-culturel stimulant, grâce à des repères stables», ont rappelé les autorités.