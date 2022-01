Vaud : Capacités des centres de tests PCR augmentées

Dorénavant, les centres de test de Beaulieu et prochainement de Gland, seront exclusivement dédiés aux personnes symptomatiques.

Le centre de test de Beaulieu est désormais réservé aux personnes présentant des symptômes. Florian Cella

La contagiosité du variant Omicron provoque un accroissement exponentiel du nombre de contaminations et fait exploser la demande en tests, constate l’État de Vaud dans un communiqué. Afin de contenir au maximum la propagation du virus, il est essentiel que les personnes symptomatiques puissent être testées très rapidement et le cas échéant mises en isolement. En conséquence, le canton de Vaud adapte son dispositif de tests afin de prendre prioritairement en charge les personnes symptomatiques, supprimer les délais d’attente pour les tests PCR et la réception des résultats.

Afin d’augmenter l’offre, les autorités politiques et sanitaires du canton de Vaud ont décidé d’augmenter encore les capacités de tests à Beaulieu à 5000 tests par jour (3000 tests par jour actuellement), dès mercredi 12 janvier, et d’offrir une capacité totale de tests pour l’ensemble du canton de 10’000 tests. Un centre sera également ouvert à Gland dès le mardi 18 janvier. Il partagera les locaux situés sur l’emplacement du centre de vaccination et fonctionnera selon les mêmes horaires que le centre de vaccination.

Horaires Beaulieu – les horaires d’ouverture restent inchangés Mardi au jeudi: 9h00 – 18h00

Vendredi: 9h00 – 19h00

Samedi: 9h00 – 17h00 Gland – dès le 18 janvier 2022 Mardi au samedi: 10h00-20h00

De plus, afin de garantir un délai de réponse réduit au minimum pour les résultats des tests PCR, le canton renforce également les capacités d’analyse, avec l’appui du laboratoire du CHUV et de laboratoires privés.

Tests pour personnes asymptomatiques suspendus

Les personnes asymptomatiques, et celles qui prévoient un voyage sont priées de s’adresser aux prestataires de test privés. Dorénavant, et jusqu’à l’amélioration de la situation épidémiologique, les centres de test de Beaulieu et prochainement de Gland seront en effet dédiés uniquement aux personnes symptomatiques.

Fin des tests obligatoires pour le personnel non-vacciné Dans le même temps, une mise à jour des recommandations générales concernant la Covid-19 dans le canton de Vaud concerne la suspension de l’arrêté instituant des mesures de protection à l’égard des personnes prises en charge en institution. La situation épidémiologique actuelle, en lien avec la forte circulation du variant Omicron, rend la poursuite du dépistage répété obligatoire du personnel en contact avec les patients/résidents/bénéficiaires difficilement applicable et l’arrêté 818.00.250821.1 du 25 août 2021 est suspendu dès ce jour et jusqu’à nouvel ordre, d’après cette mise à jour. Les institutions peuvent décider elles-mêmes d’appliquer ou non des mesures de testing du personnel selon les besoins de l’institution. Les conditions de remboursement des tests restent maintenues pendant la suspension.