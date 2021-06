Basketball - Capela, 6e meilleur défenseur de NBA

Il avait également rendu une carte de 2 rebonds par partie. Une performance qui lui avait valu le troisième rang de la ligue derrière Gobert (2,7) et l'Américain des New York Knicks Noel Nerlens (2,2).

Dans l’histoire, deux joueurs ont fait mieux que Gobert et soulevé ce trophée individuel à quatre reprises: Dikembe Mutombo (1995 avec Denver, 1997 et 1998 avec Atlanta, 2001 avec Philadelphie) et Ben Wallace (2002, 2003, 2005 et 2006 avec Detroit).