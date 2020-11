Capela taille patron

Après une intersaison de plus de huit mois (Atlanta n’était pas qualifié pour la «bulle» d’Orlando à la reprise), le voici prêt à bouffer du ballon. «Je ne peux pas dire que c’est la saison que j’attends le plus, confie-t-il depuis sa nouvelle ville. La toute première de ma carrière, c’était forcément un tout autre sentiment. Par contre, là, je commence à trouver le temps long.»

En Géorgie, Clint Capela ne sera plus le petit jeune comme il pouvait l’être à Houston. «Ici, on attend de moi que je hausse la voix si nécessaire, remarque-t-il. Que j’apporte une identité défensive. En NBA, tout le monde sait attaquer et marquer des paniers. Mais s’impliquer en défense, ce n’est pas toujours aussi simple et je sais bien que ce sera l’une de mes tâches principales.»