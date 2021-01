Basketball : Capela attaque bien 2021

Les Atlanta Hawks et Clint Capela ont commencé l’année par une victoire, vendredi soir sur le parquet des Brooklyn Nets (96-114).

Les Atlanta Hawks ont sèchement battu les Brooklyn Nets vendredi (114-96), de quoi effacer la défaite et les 145 points encaissés deux jours plus tôt contre la franchise new-yorkaise.

Le joueur de 23 ans a été un artisan essentiel de la victoire des Hawks, avec vingt points et huit rebonds. Ses équipiers DeAndre Hunter (23 points) et Trae Young (21 pts) ont aussi apporté leur pierre à l’édifice.

Avec quatre succès en cinq matches, les Hawks continuent de dominer le classement de la conférence Est, aux côtés de Philadelphie, Orlando et des Indiana Pacers. Les Nets sont sixièmes et le Heat partage la 9e place avec les Charlotte Hornets et les New York Knicks.