Basketball - Capela aux Knicks: «On va vous envoyer en vacances»

«Ils essaient de jouer dur physiquement, mais s’ils étaient vraiment durs, on aurait plus de problèmes, a déclaré le Genevois. Ils essaient, mais ça ne marche pas. Ils nous bousculent et nous chambrent. Mais on peut aussi le faire et on l’a démontré. On peut chambrer aussi, et tu vas faire quoi? On gagne de cette manière, et tu vas faire quoi? Maintenant, on vient jouer chez vous et on va vous envoyer en vacances.»